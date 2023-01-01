С 1 января 2023 года в Мурманской области увеличивается оплата за детский сад

В Мурманской области с 1 января 2023 года поднимется плата за детский сад. Соответствующее постановление уже утверждено региональным правительством и опубликовано в открытом доступе.

Стоимость одного дня в детсадах Мурманской области теперь будет составлять 152 рубля в день. В круглосуточных учреждениях цена окажется ещё выше - 168 рублей в сутки.

Самые дешевые детские сады теперь будут в Апатитах и Кировске. Там родителям юных северян придётся отдавать за пребывание детей в учреждении только 152 рубля в день.

Больше всего платить станут жители ЗАТО Островной. Там один день нахождения в детсаду на одного ребёнка обойдётся в 221 рубль.