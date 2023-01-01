С 1 января 2023 года в Мурманской области вступает в силу новый порядок получения ежемесячных выплат на первого ребёнка

Корректировки коснутся и случаев с усыновлением или удочерением детей. Выплатами займётся Фонд пенсионного и социального страхования.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, поменяется срок получения пособий. Ранее деньги приходили за текущий месяц, но с 2023 года будут начисляться 3 числа следующего месяца. Например, деньги за февраль новоиспеченные родители получат только 3 марта.

В январе 2023 года выплаты ещё придут чуть раньше, так как изменения только вступают в силу. Январские деньги северяне получат 13 числа того же месяца.

Далее система продолжит работать без отклонений.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».