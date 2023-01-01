Мурманская область. Арктика (16+)01.01.23 14:00
С 1 января 2023 года в Мурманской области вступает в силу новый порядок получения ежемесячных выплат на первого ребёнка
Корректировки коснутся и случаев с усыновлением или удочерением детей. Выплатами займётся Фонд пенсионного и социального страхования.
Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, поменяется срок получения пособий. Ранее деньги приходили за текущий месяц, но с 2023 года будут начисляться 3 числа следующего месяца. Например, деньги за февраль новоиспеченные родители получат только 3 марта.
В январе 2023 года выплаты ещё придут чуть раньше, так как изменения только вступают в силу. Январские деньги северяне получат 13 числа того же месяца.
Далее система продолжит работать без отклонений.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
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Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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