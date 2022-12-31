С 1 января 2023 года вводится институт Единого налогового счёта об обязательном применении организациями и индивидуальными предпринимателями порядка уплаты налогов, сборов и взносов в виде единого налогового платежа с внедрением сальдированного учета их обязательств перед бюджетной системой Российской Федерации.

Данный механизм позволит осуществлять уплату всех налогов одним платежом (кроме НДФЛ с выплат иностранцам с патентом; пошлины, по которой суд не выдал исполнительный документ; утилизационного сбора; НПД, сборов за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов) и упростит порядок заполнения платежных поручений.

Единый налоговый счёт:

- содержит единое сальдо обязательств перед бюджетом;

- позволит вернуть переплату за один день, кроме того передать другому лицу;

- позволит оперативно снять арест банковского счета;

- имеет одну дату в месяц для уплаты налогов (28 число месяца) и одну дату в месяц для представления деклараций (25 число месяца);

- обеспечивает онлайн доступ для плательщиков к детализации начислений и уплат (сервисы ФНС России и/или учетная (бухгалтерская) система).

Для распределения единого налогового платежа по платежам с авансовой системой расчетов, по которым декларация приходит позже, чем срок уплаты налога, вводится новая форма документа – уведомление об исчисленных суммах. Уведомление содержит всего пять реквизитов (КПП, КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма). Достаточно одного уведомления по всем авансам вместо заполнения множества платежек с 15 реквизитами в каждой. Причем можно оформить одно уведомление на несколько периодов.

Уведомление многострочное. В одном уведомлении можно указать информацию по всем авансам каждого обособленного подразделения. Несвоевременное представление/не представление уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что приведет к начислению пени.

Форма, порядок заполнения и формат представления уведомления утверждены Приказом ФНС России от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047@.

Как сообщает УФНС России по Мурманской области, уведомление об исчисленных суммах налогов предоставляется не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Если плательщик ошибся в реквизитах при представлении уведомления об исчисленных суммах налогов, то следует направить в налоговый орган новое уведомление об исчисленных суммах с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка.