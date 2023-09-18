С 1 января 2024 года планируется расширение состава объектов недвижимого имущества, за которые организации будут платить налог исходя из кадастровой стоимости

Соответствующая законодательная инициатива подготовлена к внесению в Мурманскую областную Думу. Законопроект подготовлен в целях приведения регионального законодательства в соответствие с нормами федерального законодательства и предусматривает расширение налоговой базы по налогу на имущество организаций в целях исчисления налога исходя из кадастровой стоимости в части гаражей, машиномест, объектов незавершенного строительства.

К таким объектам будет применяться налоговая ставка в размере 2% от кадастровой стоимости объекта. Вносимые изменения позволят обеспечить экономически обоснованное налогообложение имущественных объектов, выравнивание налоговой нагрузки на сопоставимые объекты налогообложения организаций и физических лиц. Использование в качестве налоговой базы кадастровой стоимости объектов недвижимости, которая максимально приближена к рыночной, позволит обеспечить более справедливый подход к налогообложению имущества.

Указанные изменения коснутся налогообложения 1348 объектов, которые принадлежат организациям, из них 170 объектов – это объекты незавершенного строительства. Вовлечение в налоговый оборот такого недвижимого имущества как объекты незавершенного строительства создаст условия для его эффективного использования и возможности приносить экономические выгоды в будущем.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, с целью смягчения возрастающей налоговой нагрузки для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, являющихся собственниками такого имущества, предлагается постепенное увеличение размера имущественного налога на период 2024-2025 годов. Законопроект предусматривает установление для таких организаций налоговой льготы в виде уменьшения исчисленного по ставке 2% к уплате налога на 65% в 2024 году, на 25% в 2025 году.