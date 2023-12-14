С 1 января 2024 года в регионе появятся новые маршруты

По поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в связи с поступающими обращениями граждан принято решение об установлении новых маршрутов регулярных перевозок.

С 1 января организован новый маршрут №211Э «Мурманск – Заполярный – Никель» без заезда в Колу. Данный маршрут будет обслуживаться комфортным автобусом большого класса, который в утреннее время доставит пассажиров из Мурманска в Никель, а в вечернее – из Никеля в Мурманск.

С начала года перевозки пассажиров по маршрутам №202 «Мончегорск – Оленегорск – Мурманск» и №225 «Кандалакша – Мурманск» будут осуществляться по регулируемым тарифам комфортабельными автобусами большого класса.

Предложенные изменения удовлетворят пожелания большинства жителей как в части безналичной оплаты проезда, так и сокращения времени пребывания пассажиров в пути.

С расписаниями маршрутов регулярных перевозок на территории Мурманской области можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru