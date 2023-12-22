С 1 января 2024 года вступают в силу нормы, регулирующие особенности банкротства НПФ, которые формируют долгосрочные сбережения

Управление Росреестра по Мурманской области информирует, что с 1 января 2024 года вступают в силу изменения в федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», регулирующие особенности банкротства негосударственных пенсионных фондов, которые формируют долгосрочные сбережения.

В частности, в отношении негосударственных пенсионных фондов (НПФ) установлены следующие особенности:

- мораторий на удовлетворение требований кредиторов НПФ не распространяется на периодические и единовременные выплаты по договору долгосрочных сбережений;

- обязательства по таким договорам учитываются в реестре требований отдельно;

- требования кредиторов, которые не удовлетворили за счет пенсионных резервов, включают в реестр в первую очередь;

- с момента признания НПФ банкротом и открытия конкурсного производства действие договора долгосрочных сбережений прекращается.

«Указанные изменения в Законе о банкротстве призваны усовершенствовать механизм банкротства негосударственных пенсионных фондов и обеспечить защиту интересов кредиторов по договорам долгосрочных сбережений», - отмечает начальник отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций регионального Росреестра Роман Пустовидов.