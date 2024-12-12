Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» начал свою работу в Санкт-ПетербургеС 1 января 2025 года изменится плата за посещение особо охраняемых природных территорий Мурманской области
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Мурманская область. Арктика (16+)12.12.24 10:15

С 1 января 2025 года изменится плата за посещение особо охраняемых природных территорий Мурманской области

Стоимость посещения природных парков и заказников регионального значения увеличится в связи с изменением размера прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ, установленного на 2025 год.

Согласно постановлению правительства РФ, регламентирующего взимание платы за посещение ООПТ, её размер для особо охраняемых природных территорий регионального значения должен составлять не менее 0,5% установленной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за одно посещение.

Плата за посещение природного парка «Териберка» для граждан РФ, не относящихся к льготным категориям, теперь составит 440 рублей, а для иностранных граждан – 880 рублей. В природных парках «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Сейдъявврь» – 370 рублей и 740 рублей соответственно.

Бесплатно посещать региональные природные парки и заказники по-прежнему могут жители Мурманской области, школьники и дошкольники, многодетные родители, граждане пенсионного возраста и многие другие. Подробнее ознакомиться со списком льготных категорий можно по ссылке.

С момента введения платы за посещение региональных ООПТ Мурманской области на 10 ООПТ были установлены новые информационные аншлаги, в природном парке «Сейдъявврь» был отремонтирован деревянный настил, в природном парке «Териберка» были установлены скамейки, смонтировано 1,5 км деревянного настила, скоро будет введён в эксплуатацию туалетный модуль.

Как отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, всё благоустройство территории производится согласно разработанному мастер-плану – единой концепции и стратегии развития ООПТ, в первую очередь предназначенному для сохранения природных богатств территории и восстановления экосистемы природного парка. Также была запущена Единая платформа ООПТ, позволяющая посетителям природных парков и заказников без труда оформлять разрешение на посещение и оплачивать посещение ООПТ, а также узнать всю самую важную и интересную информацию о территориях.

Данный проект постановления размещён на открытом электронном регионе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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