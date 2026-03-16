С 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ

С начала 2026 года вступили в силу изменения федерального законодательства, расширяющие меры социальной поддержки для женщин, удостоенных почетного звания «Мать-героиня». Теперь они освобождены от обязанности вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги в полном объёме.

Это означает, что матери-героини полностью освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, водоснабжение, отопление и другие виды платежей ЖКХ. Мера направлена на снижение финансовой нагрузки на многодетные семьи, поощрение рождаемости и повышение уровня благосостояния семей с большим количеством детей.

На региональном уровне для многодетных семей Мурманской области предусмотрена компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 30 процентов. Важно отметить, что федеральная льгота (полное освобождение от оплаты ЖКУ) имеет приоритетный характер и исключает возможность одновременного получения региональной компенсации во избежание дублирования мер поддержки.

Таким образом, женщины, имеющие звание «Мать-героиня», пользуются максимальными преимуществами, установленными на федеральном уровне, и полностью освобождаются от платы за жилое помещение и коммунальные услуги.