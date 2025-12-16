С 1 января 2026 года минимальная начисленная зарплата для молодых педагогов в Мурманской области составит не менее 65 тысяч рублей

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил важную новость, касающуюся молодых педагогов.

«С 1 января 2026 года мы увеличиваем минимальную начисленную заработную плату для молодых педагогов, которые только приходят на работу в школы, – она не может составлять менее 65 тысяч рублей. Важно, чтобы у наших педагогов были дополнительные гарантии и мотивация», – сказал Андрей Чибис.

Глава региона напомнил, что молодым специалистам-выпускникам уже выплачиваются 100 тысяч рублей после первого отработанного года.

Кроме того, с 2023 года действует конкурс «Арктический учитель». Победителям, которые переехали в регион и впервые трудоустроились на дефицитные рабочие места, выплачивают 1 млн рублей. Для победителей конкурса со стажем работы до 3 лет при условии переезда в Мурманскую область и первого трудоустройства на дефицитные позиции, выделяется 500 тысяч рублей. Благодаря комплексному подходу и предоставляемым мерам поддержки в рамках реализации плана «На Севере – Жить!» всего за 3 года удалось привлечь в регион более 2 тысяч педагогов, сократить в 3 раза число вакансий. Также тем, кто переехал в регион и устроился на квотированные рабочие места, компенсируют аренду жилья в размере до 25000 рублей ежемесячно.

«Хочу поблагодарить наших педагогов и учителей, – ваш труд крайне важен для будущего нашего региона. Ждём всех, кто готов к нам приехать и вступить в команду педагогов Мурманской области», – отметил глава региона.

Андрей Чибис поздравил педагога из Гаджиево Елену Чижевскую с победой во всероссийском конкурсе «Яндекса» для учителей информатики. Елена Олеговна показала один из лучших результатов среди 650 участников из 75 регионов. Наградой стало обучение в московском офисе «Яндекса».

«Одной из ключевых тем обсуждения был искусственный интеллект, что крайне актуально в современном мире и, уверен, заинтересует наших юных северян. Поздравлю Елену Олеговну с таким важным достижением, прошу профильного министра Диану Кузнецову обращать пристальное внимание на кадры, которые показывают столь впечатляющие результаты», – сказал Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558756/#&gid=1&pid=1