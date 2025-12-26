С 1 января 2026 года планируют изменить плату за посещение природных парков и заказников Мурманской области

Стоимость посещения природных парков и заказников регионального значения увеличится в связи с двумя причинами: общим ростом прожиточного минимума в стране и изменением статистики посещаемости этих территорий.

Например, плата за посещение природного парка «Териберка» для граждан РФ, не относящихся к льготным категориям, теперь составит 500 рублей, а для иностранных граждан – 1000 рублей. В природных парках «Полуострова Рыбачий и Средний» и «Сейдъявврь» – 400 рублей и 800 рублей соответственно.

Как и прежде, бесплатно посещать региональные природные парки и заказники могут жители, относящиеся к льготным категориям: clck.ru/3FAuow.