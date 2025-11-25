Долю иностранных туристов в Мурманской области планируют увеличить до 20%Восстановлена несущая способность пирса дальних линий в порту Мурманск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)25.11.25 17:00

С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты

Сегодня на заседании в Мурманской областной Думе губернатор Андрей Чибис представил проект бюджета на следующий год и плановый период. Глава региона принял решение с 1 января 2026 года проиндексировать зарплаты работников бюджетной сферы на 4%.

«Тема оплаты труда активно обсуждалась на встрече с фракциями. Мы с вами прекрасно понимаем, насколько это чувствительный вопрос для северян. И как я обещал, при первой же возможности мы это сделаем. Мной принято решение: с 1 января 2026 года будет обеспечена индексация на 4% заработных плат работников бюджетной сферы, занятых квалифицированным трудом – тех специалистов, чьи должности не были охвачены повышением МРОТ. Это важный шаг для восстановления справедливого разрыва в оплате труда, для повышения мотивации специалистов и укрепления кадрового потенциала региона», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, с 1 июля 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% социальные выплаты.

Андрей Чибис отметил, что эта тема активно обсуждалась на встречах и мероприятиях с жителями региона, а также на встречах с парламентскими фракциями.

«Говорили и с учителями, воспитателями, руководителями учреждений спорта, культуры, здравоохранения, на форуме молодых педагогов. Спасибо и нашим депутатам, этот вопрос справедливо ставили на консультациях, встречах по проекту бюджета. Благодарю за щепетильность, за отношение к людям, которые работают в наших социальных учреждениях», – прокомментировал глава региона.

Губернатор напомнил, что со следующего года минимальный размер оплаты труда в Мурманской области значительно вырастет и с учетом северных коэффициентов составит 62300 рублей: обеспечен рекордный рост на 20,7%.

«Для бюджета области это стоит 3,4 млрд рублей.  С учётом принятых решений и северных коэффициентов, которые полностью оплачиваются из областного бюджета, мы готовы выполнить все взятые обязательства», – отметил губернатор.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557623/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире01:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 4 копейки, евро теряет почти 40 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС готова к надёжной работе в условиях повышенных нагрузок в зимний период-PRO ЖКХ (18+)За неделю ЦУР Мурманской области зафиксировал рост числа сообщений жителей на 40%-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»