С 1 января 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% зарплаты работников бюджетной сферы, а с 1 июля - социальные выплаты

Сегодня на заседании в Мурманской областной Думе губернатор Андрей Чибис представил проект бюджета на следующий год и плановый период. Глава региона принял решение с 1 января 2026 года проиндексировать зарплаты работников бюджетной сферы на 4%.

«Тема оплаты труда активно обсуждалась на встрече с фракциями. Мы с вами прекрасно понимаем, насколько это чувствительный вопрос для северян. И как я обещал, при первой же возможности мы это сделаем. Мной принято решение: с 1 января 2026 года будет обеспечена индексация на 4% заработных плат работников бюджетной сферы, занятых квалифицированным трудом – тех специалистов, чьи должности не были охвачены повышением МРОТ. Это важный шаг для восстановления справедливого разрыва в оплате труда, для повышения мотивации специалистов и укрепления кадрового потенциала региона», – подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, с 1 июля 2026 года в Мурманской области проиндексируют на 4% социальные выплаты.

Андрей Чибис отметил, что эта тема активно обсуждалась на встречах и мероприятиях с жителями региона, а также на встречах с парламентскими фракциями.

«Говорили и с учителями, воспитателями, руководителями учреждений спорта, культуры, здравоохранения, на форуме молодых педагогов. Спасибо и нашим депутатам, этот вопрос справедливо ставили на консультациях, встречах по проекту бюджета. Благодарю за щепетильность, за отношение к людям, которые работают в наших социальных учреждениях», – прокомментировал глава региона.

Губернатор напомнил, что со следующего года минимальный размер оплаты труда в Мурманской области значительно вырастет и с учетом северных коэффициентов составит 62300 рублей: обеспечен рекордный рост на 20,7%.

«Для бюджета области это стоит 3,4 млрд рублей. С учётом принятых решений и северных коэффициентов, которые полностью оплачиваются из областного бюджета, мы готовы выполнить все взятые обязательства», – отметил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557623/#&gid=1&pid=1