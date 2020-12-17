С 1 января будет увеличен размер ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей

С 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет составит 18650 рублей. Соответствующее постановление принято правительством Мурманской области.

В настоящее время выплата предоставляется 4361 семье. Общий объём выплаченных средств в 2020 году составил 700,37 млн рублей.

С января величина денежных доходов в среднем на душу населения по региону в целях предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трёх лет установлена в размере 43988 рублей.