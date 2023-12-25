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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.23 17:30

С 1 января меняются сроки представления уведомлений по налоговым и другим взносам

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (уведомление) подаётся налогоплательщиками в налоговый орган до представления соответствующей налоговой декларации (расчёта) либо если обязанность по представлению налоговой декларации (расчёта) не установлена Налоговым кодексом Российской Федерации (Кодекс).

Форма уведомления утверждена приказом ФНС России от 02.11.2022 №ЕД-7-8/1047@ «Об утверждении формы, порядка заполнения и формата предоставления уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов в электронной форме».

Уведомление необходимо представлять в налоговый орган по месту учёта не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

С 1 января 2024 года налоговые агенты (работодатели) обязаны подавать уведомление об исчисленных суммах налога на доходы физических лиц дважды в месяц:

– за период с 1-го по 22-е число текущего месяца – не позднее 25-го числа этого же месяца;

– за период с 23-го по последнее число текущего месяца – не позднее 3-го числа следующего месяца.

Уведомление направляется в налоговый орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи либо через личный кабинет налогоплательщика.

Индивидуальными предпринимателями уведомление может быть представлено в электронной форме по установленному формату через сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» в виде документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Налогоплательщиками, не указанными в пункте 3 статьи 80 Кодекса, уведомление может быть представлено на бумажном носителе. 

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