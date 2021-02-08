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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.21 09:00

С 1 января МРОТ равен 12792 рублям и рассчитывается по-новому

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ, с 1 января федеральный МРОТ составляет 12792 рубля.

Теперь МРОТ зависит от медианной зарплаты за предыдущий год. Росстат определит методику ее расчета. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты установили на уровне 42%. Пересматривать его будут не реже одного раза в 5 лет. Кроме того, МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за год и величины МРОТ предыдущего года.

Как сообщает региональное Министерство юстиции,  в дальнейшем проект о МРОТ на очередной год нужно будет обсуждать с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

По новым правилам прожиточный минимум на очередной год нужно установить до 1 июля текущего года. Показатель должен зависеть от медианного среднедушевого дохода в целом по России за предыдущий год. Методику его расчета также определит Росстат. Соотношение прожиточного минимума и дохода закрепили на уровне 44,2% (с пересмотром не реже чем раз в 5 лет). Есть и дополнительное ограничение: прожиточный минимум на следующий год не может быть меньше установленного на текущий год.

Напомним, от МРОТ зависят размеры больничных, пособий по безработице и уходу за ребёнком до полутора лет. Растёт МРОТ - растут и эти выплаты.

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