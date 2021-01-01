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Мурманская область. Арктика (16+)01.01.21 11:00

С 1 января отменяется госпошлина за регистрацию ранее возникшего права

Государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Поэтому многих заявителей интересовал вопрос, а нужна ли регистрация ранее возникших прав, когда квартира, например, подарена или куплена в 1992 году? Нужно ли оформлять в Росреестре свои права на недвижимость, возникшие до образования регистрационной службы? На эти вопросы отвечает начальник отдела регистрации недвижимости и ведения ЕГРН Управления Росреестра по Мурманской области Елена Престинская:

«Права на объекты недвижимости, возникшие до дня вступления в силу федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», признаются юридически действительными при отсутствии их государственной регистрации в ЕГРН. Государственная регистрация таких прав проводится по желанию их обладателей.

Вместе с тем, без регистрации ранее возникшего права не обойтись, если заявители планируют совершить сделку по отчуждению недвижимости (продать, подарить, обменять), зарегистрировать ипотеку, аренду, или если сделка совершена до дня вступления в силу федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

- Отсутствие сведений в Росреестре по объектам недвижимости порождает для собственника немало проблем. Объект как бы есть, но получить сведения о нём собственник не может. Не может он и в полной мере распорядиться своей недвижимостью, наблюдая недоверие со стороны, например, потенциальных покупателей. Ведь многие граждане считают, что, если нет сведений в ЕГРН, значит, нет прав на объект, - отмечает Елена Престинская. - Преимущества наличия сведений в ЕГРН на лицо! Правообладатель всегда может обратиться через сайт Росреестра в личный кабинет и увидеть полную картину по своим объектам недвижимости. Росреестр проинформирует правообладателя о поступлении заявления о государственной регистрации прав на объект недвижимости, сведения о котором содержатся в ЕГРН. Кроме того, орган регистрации осуществляет в электронной форме выгрузку сведений о недвижимом имуществе, зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, а также о владельцах недвижимого имущества в Федеральную налоговую службу.

Если раньше подтвердить свое право на квартиру, купленную или приватизированную, к примеру, в 1995 году, собственник не спешил, так как требовалось уплатить госпошлину 2000 рублей, то с 1 января 2021 года уплата госпошлины за регистрацию ранее возникшего права отменяется.

Законом уже внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ.

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