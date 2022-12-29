С 1 января расширен список многодетных семей, которые могут получить компенсацию за ранее выданные земельные участки

В декабре 2019 года в Мурманской области был принят закон, по которому с 2020 года нуждающиеся многодетные семьи получали альтернативное решение — получить земельный участок или денежную выплату. Однако этот вид поддержки не распространялся на те семьи, которые получили участки ранее.

21 ноября было подписано постановление правительства Мурманской области, по которому многодетные семьи, получившие участки до 2020 года, смогут также выбрать деньги в качестве альтернативы. Вчера в рамках итоговой пресс-конференции губернатора Мурманской области Андрея Чибиса был озвучен вопрос на эту тему.

«Люди смогут отказаться от тех земельных участков, по которым непонятна перспектива по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры и строительству, и получить вместо них компенсацию», – пояснил глава региона.

Напомним, для получения выплаты необходимо обращаться в администрацию муниципального образования, в котором выдан земельный участок.

Также с 1 января вступают в силу поправки в закон Мурманской области, по которым многодетные семьи смогут получить компенсацию за предоставленные участки без подтверждения статуса многодетной семьи, сообщает региональное Министерство информационной политики.