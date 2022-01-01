С 1 января региональная социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке

С 1 января 2022 года региональная социальная доплата к пенсии (РСДП) будет устанавливаться в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии. Предоставление заявления, а также других документов для назначения РСДП, больше не потребуется.

Право на получение такой доплаты имеют неработающие пенсионеры, сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в регионе. На 2022 год она составляет 17395 рублей.

Кроме того, РСДП будет назначаться гражданам учреждениями социальной поддержки населения на основании сведений Пенсионного фонда о факте установления пенсии, размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера, а также об осуществлении пенсионером работы или иной деятельности, в период которой граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в настоящее время получателями РСДП являются порядка 20 тысяч неработающих пенсионеров Мурманской области. Средний размер доплаты составил 5415 рублей.