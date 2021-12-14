С 1 января резкого увеличения стоимости проезда на общественном транспорте удалось избежать

Ежегодно в Мурманской области и других регионах пересматриваются тарифы на проезд в общественном транспорте. За прошедшие два года произошло много изменений в работе транспортных предприятий, связанных с пандемией коронавируса, а также ростом цен на топливо и другие горюче-смазочные материалы, на запчасти и прочее. При этом значительно увеличились издержки перевозчиков на перевозки пассажиров, а доходы из-за снижения пассажиропотока снизились. Однако благодаря централизации полномочий на уровне области и существенному увеличению расходов бюджета на общественный транспорт резкого увеличения стоимости проезда удалось избежать.

Так, в 2022 году стоимость единого социального проездного билета не изменится и по-прежнему составит 700 рублей. Чтобы сохранить стоимость льготного проезда, правительство региона компенсирует перевозчикам недополученные доходы. Так, общая сумма компенсаций за перевозку льготных категорий граждан в 2021 году составит 223 миллиона рублей. Сумма компенсаций из областного бюджета за льготные проездные для обучающихся в текущем году составит 163,7 миллиона рублей.

В ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск цена проезда увеличена не будет, и останется в размере 35 рублей. На этом же уровне, 34-35 рублей, будет установлена плата за проезд в общественном городском транспорте по всей области. Стоит отметить, что в ряде муниципальных образований за прошедшие годы тарифы не поднимались, а потому между отдельными городами существует разница в стоимости проезда.

Плановое изменение платы за проезд произойдёт 1 января 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, стоимость проезда в пригородных маршрутах увеличится не более чем на 11%. Так, в пригородном сообщении самое меньшее повышение тарифа ожидается на маршруте Полярные Зори – Африканда, стоимость проезда до конечной увеличится с 58 до 60,6 рубля. Максимальное повышение – с 89,6 до 99 рублей планируется при проезде от Кандалакши до населённого пункта Белое море.

Среди междугородних маршрутов только на одном будет повышена стоимость проезда: плата за проезд от Никеля до Раякоски вырастет с 240 до 266 рублей.