С 1 января снизилась госпошлина за регистрацию соглашений об изменении договоров аренды

Росреестр по Мурманской области сообщает, что с 1 января 2023 года вступили в силу поправки в статью 333.33 НК РФ, которые существенно снизили размер госпошлины за государственную регистрацию соглашения об изменении или о расторжении к зарегистрированному договору аренды в ЕГРН.

За данные регистрационные действия госпошлина для граждан снизилась в 5,7 раз и составила 350 рублей (вместо 2 тысяч), для юридических лиц госпошлина снизилась в 22 раза и составила 1 тысячу рублей (вместо 22 тысяч).

«Данная инициатива была разработана в интересах людей и представителей бизнеса при непосредственном участии Росреестра. Снижение госпошлины позволит заявителям значительно сэкономить расходы на оформление дополнительных соглашений к договорам аренды как земельных участков, так и объектов капитального строительства», - прокомментировала и.о. руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Размеры госпошлины за регистрацию сделок по аренде недвижимости остались прежними: 2 тысячи рублей - для граждан и 22 тысячи рублей - для организаций, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото: https://xn--80aafa1clbcddl0isbzc.xn--p1ai/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE/