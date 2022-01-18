С 1 января субсидия и компенсация расходов на оплату ЖКУ не предоставляется при наличии судебной задолженности

С 1 января 2022 года вступил в силу федеральный закон от 28.11.2018 №442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации». В соответствии с документом субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ) и компенсации расходов на оплату ЖКУ не предоставляются гражданам при наличии у них подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате ЖКУ, которая образовалась за период не более чем три последних года (судебная задолженность).

Информацию о наличии у граждан такой задолженности уполномоченное учреждение – центр социальной поддержки населения получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Информация в отношении граждан, денежные выплаты (ежемесячная жилищно-коммунальная выплата, ежемесячная коммунальная выплата, компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт) которым в связи с наличием задолженности по оплате ЖКУ были приостановлены до 1 января 2022 года:

- с 01.01.2022 при отсутствии судебной задолженности гражданам предоставляется текущая денежная выплата;

- суммы приостановленной денежной выплаты возобновляются только после полного погашения задолженности по оплате ЖКУ и (или) по уплате взноса на капитальный ремонт.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, возобновление денежных выплат осуществляется за весь период, в течение которого её предоставление приостанавливалось, но не более чем за три года, предшествующие месяцу возобновления.