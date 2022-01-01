С 1 января увеличат бюджетное финансирование на питание школьников

Постановление об увеличении расходов на питание школьников льготных категорий 30 декабря подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

После внесения изменений сумма расходов на одного ребенка в день будет составлять 162 рубля при двухразовом питании, 84,57 рубля – при одноразовом питании.

Также проектом постановления устанавливается стоимость одного стакана молока (200 мл) в размере 14,33 рубля на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся школ 1-4 классов.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки Мурманской области, в 2022 году плановые расходы по обеспечению бесплатным питанием обучающихся образовательных организаций региона составят более 1 млрд рублей.