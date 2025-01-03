С 1 января в восемь раз вырос размер пошлины, уплачиваемой за расторжение брака

Госпошлина теперь составляет 5 тысяч рублей вместо прежних 650 рублей. Речь идёт о разводе супругов, не имеющих детей. Пошлина будет одинаковой при расторжении брака через ЗАГС при взаимном согласии и при разводе через суд.

Также выросли пошлины за государственную регистрацию перемены имени, включая выдачу свидетельства о смене имени. Теперь необходимо уплатить 5 тысяч рублей вместо 1,6 тысячи.