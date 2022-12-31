С 1 января в Заполярье подорожает перелёт на вертолётах

С 1 января 2023 года в Мурманской области установят новый тариф на перевозку грузов, пассажиров и багажа на вертолётах. Соответствующее постановление уже подписали в комитете по тарифному регулированию.

Стоимость на перелет по маршруту «Мурманск — Островной» увеличится на 6% и станут стоит 2122 рублей.

Цены изменятся на все маршруты. Также возрастёт и максимальный предел стоимости перевозки грузов воздушным транспортом в регионе.

Рост цен соответствует городовой плановой инфляции по стране в целом и по региону. Ситуация является ожидаемой и находится в норме по всем показателям.