С 10 июня в Мурманской области введён особый противопожарный режим

Постановлением регионального правительства с 10 июня по 1 июля в Мурманской области введен особый противопожарный режим. Он предполагает ряд важных ограничений в целях обеспечения пожарной безопасности в регионе.

Так, в указанный период во всех лесничествах Кольского Заполярья ограничено пребывание граждан и въезд в лес на автомобилях. Также запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор, траву, иные горючие материалы.

В случае угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты инфраструктуры подразделения Государственной противопожарной службы Мурманской области будут переведены на усиленный вариант несения службы. Это же рекомендовано сделать руководителям организаций, имеющих подразделения пожарной охраны.

Постановление №355-ПП опубликовано в электронном бюллетене Правительства Мурманской области по ссылке: https://npa.gov-murman.ru/postanovleniya/ppmo/

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