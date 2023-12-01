С 11 декабря призывникам будут предлагать сдать загранпаспорт

В России 11 декабря вступает в силу постановление, согласно которому граждане, в отношении которых введены ограничения на выезд из страны, должны будут сдать свой загранпаспорт.

В документе прописан круг лиц, которые должны добровольно сдавать свой загранпаспорт. Им не разрешено покидать страну по разным причинам. Кому-то из соображений личной безопасности в период проведения СВО, а другим — за непогашенные долги. Также в список попали лица, признанные банкротами, призывники, должники, подозреваемые, осужденные или обвиняемые по уголовным делам и злостным неплательщики алиментов.

Полученный документ отправится «на хранение» в соответствующем органе и будет возвращен владельцу после разрешения на выезд из страны. Об этом «Парламентской газете» рассказал заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Здесь не идёт речь о каком-то тотальном запрете. Это временное ограничение права на выезд. Именно поэтому данные в общей системе не аннулируются, человек просто сдаёт паспорт на хранение, чтобы получить его после окончания ограничения», — пояснил депутат.