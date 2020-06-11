С 11 июня в Мурманской области действуют ограничения пребывания граждан в лесах

В связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью из-за погодных условий 11 июня 2020 года вступают в силу ограничения пребывания граждан в лесах, они продлятся до 16 июня.

Министерство природных ресурсов Мурманской области убедительно просит граждан в период с 11 по 16 июня, в связи с высокой и чрезвычайной пожарной опасностью в лесах, воздержатся от их посещений, соблюдать правила пожарной безопасности на граничащей с лесами территории.

Ограничения касаются не только пребывания граждан в лесах, но и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ на территории лесничеств: Кольского (Мурмашинское участковое лесничество); Мурманского (Пригородное и Тайбольское участковые лесничества); Мончегорского; Ловозерского (Верхне-Понойское участковое лесничество); Кировского (Апатитское участковое лесничество); Зашейковского (Зашейковское участковое лесничество); Кандалакшского (Кандалакшское участковое лесничество); Терского (Умбское участковое лесничество); Ковдозерского (Зеленоборское участковое лесничество).

В некоторых лесничествах органичения вводятся с 13 по 16 июня. Это территории: Кольского (Гирвасское и Нотозерское участковые лесничества); Мурманского (Туломское участковое лесничество); Ловозерского (Ловозерское участковое лесничество); Кировского (Кировское участковое лесничество); Кандалакшского (Алакурттинское участковое лесничество); Ковдозерского (Ковдозерское участковое лесничество); Терского лесничества (Индельское и Варзугское участковые лесничества).

С 14 по 16 июня ограничения будут действовать в Печенгском и Зашейковском лесничествах (Ковдорское и Енское участковые лесничества).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области от 10.06.2020 № 206 опубликован 10.06.2020 в официальном электронном издании «Электронный бюллетень Правительства Мурманской области».

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефоны: Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» 8-800-100-94-00; Региональной диспетчерской службы охраны лесов Мурманской области 8-911-338-61-31.