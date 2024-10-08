С 11 по 13 октября в Мурманске состоится V Фестиваль музеев Северо-Запада

Фестиваль объединяет музеи Северо-Западного федерального округа с 2016 года и позволяет мурманчанам познакомиться с музейным богатством северо-западной России.

В 2024 году фестиваль приурочен к Году семьи и призван показать разнообразие существующих в музеях Северо-Запада культурно-познавательных программ для семейного отдыха.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в фестивале примут участие музеи Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, Республики Карелия, Республики Коми, Ненецкого автономного округа, а также музеи нашего региона: Мурманский областной краеведческий музей и Мурманский областной художественный музей.

11 октября состоится открытие и работа фестиваля в Мурманске, 12 октября - работа фестиваля продолжится в Ловозеро и в Мурманске. В этот день в областном центре представят свои площадки музеи нашего региона, а в Ловозеро – музеи Северо-Запада.

13 октября - заключительный день работы фестиваля. Состоится торжественное закрытие.

Фестиваль проходит при финансовой поддержке правительства Мурманской области и Мурманского морского торгового порта.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280858%2Falbum-139605315_00%2Frev