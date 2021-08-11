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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.21 09:30

С 12 августа в Мурманской области отменят ряд ограничений, введённых из-за COVID-19

10 августа на заседании оперативного штаба Андрей Чибис сообщил о снятии ряда ограничений, введённых ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Это стало возможным благодаря стабилизации эпидемиологической обстановки в регионе.

«В настоящее время у нас в области продолжается тенденция по снижению количества заболевших, количества госпитализированных и по увеличению количества выздоровевших северян. Но это не означает, что мы должны расслабляться. Соответственно, те меры, которые предпринимаются, вместе с увеличением темпов вакцинации дают положительный результат. С учётом этого мы считаем возможным и необходимым несколько смягчить ряд ограничений, которые сегодня действуют в области», – отметил Андрей Чибис.

По информации Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, уменьшилось также и количество заболевших внебольничной пневмонией. Тяжёлых случаев сегодня в регионе насчитывается порядка 0,8%.

С 12 августа в Мурманской области разрешаются мероприятия с численностью участников до 70 человек при условии заполняемости помещений не более 50%. Также можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей. При этом будет продолжена практика индивидуального согласования проведения мероприятий по запросу, исходя из эпидситуации в каждом конкретном муниципалитете.

Андрей Чибис добавил, что при условии сохранения тенденции по снижению количества заболеваний COVID-19, в ближайшее время будут приняты решения относительно заведений общепита. Напомним, в настоящее время они могут работать с 6.00 до 23.00 с 50% наполняемостью или навынос.

«И, конечно, всех волнует, каким образом будут проводиться линейки 1 сентября. Решения по этому поводу будут приняты, мы постараемся озвучить их в ближайшее время, чтобы оценить ситуацию и обсудить этот вопрос с федеральными органами власти на соответствующем штабе, который проводит правительство Российской Федерации», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор ещё раз поблагодарил медицинские организации и всех медработников за их профессиональную работу как по борьбе с коронавирусом, так и по лечению других заболеваний во время пандемии. Также глава региона отметил чёткую работу по контролю за соблюдением действующих ограничений глав муниципалитетов и руководителей крупнейших предприятий на территории Мурманской области, которая позволила добиться соответствующего снижения количества заболевших в регионе.

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