С 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается, но борьба с эпидемией продолжается

Период нерабочих дней в России завершится с 12 мая, заявил Президент РФ Владимир Путин во время совещания, на котором обсуждается ситуация с распространение коронавируса в нашей стране.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Её опасность сохраняется, причём даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», - сказал президент во время видеосовещания в своём обращении к россиянам.

Он подчеркнул, что все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса. «Такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз, — отметил глава государства. - …И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам».

Как отметил президент, губернаторы сохраняют за собой право по согласованию с кабмином ограничивать или приостанавливать работу предприятий, не обеспечивающих нормы СанПиН. «У руководителей регионов с учётом ситуации на местах при рекомендации санитарных врачей остаётся право по согласованию с правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены», — сказал Владимир Путин. При этом, он отметил, что, если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, сохраняется заработная плата.

Выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, поэтому надо сохранять все санитарные требования, заявил президент России Владимир Путин. «Выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований», — отметил глава государства в обращении к россиянам. По его словам, режим повышенной безопасности должен сохраняться для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

«Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничения пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы огородить от угрозы вируса», — сказал президент.