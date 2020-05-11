Сотрудник УФСИН России по Мурманской области водрузил копию Знамени Победы на одну из вершин Хибинских горМинвостокразвития внесло в правительство Стратегию развития Арктики до 2035 г.
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)11.05.20 16:50

С 12 мая единый период нерабочих дней в России завершается, но борьба с эпидемией продолжается

Период нерабочих дней в России завершится с 12 мая, заявил Президент РФ Владимир Путин во время совещания, на котором обсуждается ситуация с распространение коронавируса в нашей стране.

«С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Её опасность сохраняется, причём даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», - сказал президент во время видеосовещания в своём обращении к россиянам.

Он подчеркнул, что все регионы должны были сформировать к 11 мая планы по снятию ограничений из-за коронавируса. «Такие планы должны учитывать реальную ситуацию на местах, обеспечивать строгие требования безопасности, защиты жизни и здоровья людей, опираться на выверенную оценку уровня и степени возможных угроз, — отметил глава государства. - …И решающее слово здесь принадлежит врачам и специалистам».

Как отметил президент, губернаторы сохраняют за собой право по согласованию с кабмином ограничивать или приостанавливать работу предприятий, не обеспечивающих нормы СанПиН. «У руководителей регионов с учётом ситуации на местах при рекомендации санитарных врачей остаётся право по согласованию с правительством РФ ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут быть там обеспечены», — сказал Владимир Путин. При этом, он отметил, что, если такое решение принято, за сотрудниками предприятий, деятельность которых пока приостановлена, сохраняется заработная плата.

Выход из эпидемии коронавируса быстрым не будет, поэтому надо сохранять все санитарные требования, заявил президент России Владимир Путин. «Выход или смягчение режимов ограничений должны проходить при строгом соблюдении всех условий, санитарных требований», — отметил глава государства в обращении к россиянам. По его словам, режим повышенной безопасности должен сохраняться для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

«Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Режим ограничения пока сохраняется, потому что мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы огородить от угрозы вируса», — сказал президент.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СидимДома, а оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
GARPIN@
05.05.20 08:46
Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать!
Комментарий к новости:«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки
Виктор Федоров, полковник в отставке
04.05.20 07:39
1. Спасибо начальнику УФСБ по СФ за работу органа в архиве. Вот еще бы «архивисты» стали внимательней и не тиражировали бы пропагандистские штампы советского периода. 2. Что такое эскортирование воен
Комментарий к новости:Новая экспозиция, посвященная воинам-контрразведчикам, открыта в музее Морской авиации Северного флота
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:00«Сыновья уходят в бой». Художественный фильм (16+)20:40«Проще говоря». Тематическая программа (12+)21:00«Прощаться не будем». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области картофель пошёл в рост, но в цене-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 24 копейки, евро теряет почти 6 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС плановый ремонт энергоблока №1 завершён с опережением графика на неделю-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 8 мая-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Деньги россиян – несостоявшихся пассажиров могут скоро превратиться в ваучер
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 476 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика