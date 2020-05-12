С 12 мая начинается работа призывных комиссий

Работа призывных комиссий начнётся с сегодняшнего дня в военных комиссариатах субъектов РФ. В соответствии с указом Президента РФ, призыву на военную службу подлежат 135 тысяч человек, сообщает Минобороны. Первые отправки в войска планируется провести после 20 мая.

В Минобороны уточнили, что в ходе нынешней призывной кампании особое внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья граждан.

«С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва в военные комиссариаты субъектов Российской Федерации поставлены бесконтактные термометры, а также создан необходимый запас дезинфицирующих средств, - отметили в пресс-службе. - Призывники на пути следования к местам прохождения военной службы будут обеспечены медицинскими масками, при этом каждый из них перед направлением в войска со сборного пункта в обязательном порядке будет протестирован на наличие коронавирусной инфекции».

Военные комиссариаты и сборные пункты субъектов РФ на период проведения мероприятий призыва граждан на военную службу обеспечены необходимым медицинским имуществом в полном объеме и готовы к началу работы призывных комиссий.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, для обеспечения работы призывных комиссий в Мурманской и Архангельской областях в условиях сложной эпидемической обстановки Северный флот передал военным комиссариатам более 34,5 тысячи медицинских масок, 3760 тест-систем и 38 бесконтактных термометров. В помещениях выделенных для работы призывных комиссий, в ежедневном режиме проводится дезинфекция с обработкой контактных поверхностей спецраствором.

К мероприятиям, связанным с весенним призывом спланировано привлечь около 2000 граждан из Архангельской и Мурманской областей. В Республике Коми и Ненецком автономном округе призыв не проводится в соответствии с законодательством.