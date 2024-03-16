С 12 по 15 марта российскими войсками совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей

За неделю на Авдеевском направлении ВСУ потеряли свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе «Abrams» производства США, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 15 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 9 по 15 марта Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесено 50 групповых ударов высокоточным оружием, реактивными системами залпового огня и беспилотными летательными аппаратами по объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ, цехам ремонта вооружения и военной техники, складам хранения БпЛА и безэкипажных катеров, арсеналам и базам горюче-смазочных материалов. Все назначенные объекты поражены.

Также поражались пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наёмников.

На Купянском направлении в течение недели подразделения «Западной» группировки войск активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Берестовое, Песчаное Харьковской области и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражено 22 контратаки штурмовых групп 57-й мотопехотной, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка, Першотравневое Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 305 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина РСЗО «Vampire» чешского производства и 25 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, с 12 по 15 марта в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей. Ударами авиации и огнём артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП «Bradley» производства США и 15 автомобилей.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, ведя активные боевые действия, освободили населённый пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям семи механизированных и пяти штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Курахово, Спорное, Раздоловка, Клещеевка, Курдюмовка, Красногоровка и Георгиевка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражены четыре контратаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 1930 военнослужащих, девять танков, 12 боевых бронированных машин, 41 автомобиль, 18 орудий полевой артиллерии, две боевые машины зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и восемь полевых складов боеприпасов.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение и занятие более выгодных рубежей.

Во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесено поражение живой силе и технике 11 бригад ВСУ в районах населённых пунктов Очеретино, Новожеланное, Новогродовка, Розовка и Калиново Донецкой Народной Республики. Также отражено 64 контратаки формирований противника в районах населённых пунктов Бердычи, Семеновка, Первомайское, Тоненькое и Орловка Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2710 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, в том числе «Abrams» производства США, 19 боевых бронированных машин, 91 автомобиль и 18 орудий полевой артиллерии.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Ровнополь, Урожайное Донецкой Народной Республики, Червоное и Малиновка Запорожской области. Отражены семь контратак противника в районах населённых пунктов Старомайорское, Новодонецкое, Шевченко Донецкой Народной Республики и Владимировка Запорожской области. Потери ВСУ составили более 980 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 31 автомобиль и 11 орудий полевой артиллерии.

На Херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции, нанесли комплексное огневое поражение формированиям 141-й пехотной, 65-й, 117-й механизированных, 82-й, 128-й штурмовых бригад ВСУ, а также 35-й бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Работино, Новоселовка, Орехов, Каменское, Степное, Пятихатки Запорожской области, Берислав и Тягинка Херсонской области. Потери противника составили более 270 военнослужащих, танк, 23 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены: пусковая установка системы залпового огня «HIMARS» производства США, две боевые машины зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300с радиолокационными станциями.

Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены: истребитель МиГ-29 и два вертолёта Ми-8 воздушных сил Украины, тактическая ракета «Точка-У», пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 86 реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, «Vampire» чешского производства и «Град», а также 915 беспилотных летательных аппаратов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолётов, 269 вертолётов, 15573 беспилотных летательных аппарата, 486 зенитных ракетных комплексов, 15496 танков и других боевых бронированных машин, 1238 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8406 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 19764единицы специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil