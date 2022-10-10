С 12 по 15 октября Мурманск станет центром притяжения более чем для 20 музеев нашей страны

В этом году один из дней фестиваля перенесёт нас к подножию Хибинских гор в Кировск, 14 октября главной площадкой Фестиваля музеев станет Кировский историко-краеведческий музей.

В течение четырёх дней на базе Мурманского областного краеведческого музея будет проходить масштабный межрегиональный культурно-просветительский проект - четвёртый Фестиваль музеев Северо-Запада.

Свои программы представят музеи от Республики Коми до Калининградской области, а также музеи Кольского Севера.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в этом году один из дней фестиваля перенесёт нас к подножию Хибинских гор в Кировск, 14 октября главной площадкой Фестиваля музеев станет Кировский историко-краеведческий музей.

Необычные экскурсии, выставки, увлекательные мастер-классы, музейные квесты, знакомящие посетителей со всем многообразием северной культуры и уникальной природой и историей Северо-Западной части России, – всё это ждет гостей фестиваля!

Фото и видео: https://vk.com/murmanculture