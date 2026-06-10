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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.26 13:00

С 13 июня в Мурманской области стартует акция «На Севере – лето»

С 13 июня в регионе официально стартует традиционная летняя акция «На Севере – лето». Мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Кольского Заполярья. Северян и гостей региона ждут выставки, уличные активности, мастер-классы, шахматные турниры, игротеки, познавательные прогулки, творческие мастерские, концерты, квесты, экскурсии, пленэры и многое другое.

Так, флагманская уличная площадка акции, как и в прошлые годы, развернётся в Мурманске на улице Воровского. Каждые выходные здесь будут проходить яркие и насыщенные творческие программы для всей семьи. Для маленьких северян организуют игры, мастер-классы, «воробьиные дискотеки» и встречи с кинологами. Для всей семьи запланированы квесты, городские прогулки и творческие мастерские, для молодёжи – отдельные активности. Свои программы представят областной театр кукол с проектом «Разговор с куклой» и областной драматический театр с арт-квартирником. В августе площадку закроет кинотеатр под открытым небом с фильмами об Арктике, а также картинами, показанными в рамках кинофестиваля «Северный характер».

В центре Мурманска также заработает «Открытая сцена». Свободных художников и исполнителей приглашают подать заявки на участие через областной Дворец культуры имени С.М. Кирова по телефону 45-76-58 или электронной почте: okdd@odk51.ru.
В субботу, 13 июня:
- в 14.00 — состоятся литературная прогулка «История Мурманска в 1000 шагов» (12+, участие платное) и экскурсия по центру города «Арт Мурманск»;

- в 15.00 — перформанс по созданию тафтингового ковра «На Севере – лето» (12+), аквагрим, стрит-арт мастер-класс «Граффити Литра» (12+, участие платное), ярмарка литературных предсказаний, мастер-класс по изготовлению книжной закладки «Северные звери» (6+), выставка рукописных книг «Эти книжки просто чудо» (0+), пленэр «Северные этюды» (6+, участие платное, по предварительной записи);

- с 16.00 до 17.00 — игровая программа для семей «Улыбка полярного дня» (0+);

- с 17.00 до 18.00 — танцевальный интенсив с Антоном Звониловым (6+);

- с 18.00 до 19.00 — музыкальное лото с Ольгой Полиговой (12+).

В воскресенье, 14 июня, северян ждут:

- с 14.00 — мастер-классы от библиотек и прикладных кружков, аттракцион «ВидеоСпинер»;

- с 15.00 до 16.00 — танцевальные мастер-классы от педагогов-хореографов;

- с 16.00 до 18.00 — концерт кавер-группы «Вайт Рокс».

Проведение ряда мероприятий возможно только при хорошей погоде. QR-коды для записи на платные события будут размещены прямо на месте.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, акция «На Севере – лето» была инициирована губернатором Андреем Чибисом в 2024 году для организации интересного и комфортного летнего досуга жителей региона всех возрастов в период короткого северного лета. Стоит отметить, что особое внимание в этом году уделено северянам старшего поколения: проект «На Севере – лето» станет гармоничным дополнением губернаторского проекта «Северное долголетие».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569230/#&gid=1&pid=1

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