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Мурманская область. Арктика (16+)11.01.25 10:00

С 13 января 2025 года все договоры дарения недвижимого имущества подлежат обязательному нотариальному оформлению

Соответствующие изменения внесены в пункт 3 статьи 574 Гражданского кодекса Российской Федерации.

«Новые правила направлены на минимизацию рисков мошеннических действий. Если раньше на государственную регистрацию перехода права собственности договор дарения квартиры, комнаты или любого другого объекта недвижимости можно было представить в простой письменной форме, то теперь такие сделки независимо от того, кем являются стороны (близкими родственниками, супругами или посторонними лицами), требуют обязательного заверения у нотариуса», – пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Нотариус удостоверится, что даритель и одаряемый действуют добровольно, проверит дееспособность сторон, отсутствие ограничений (обременений) на объект недвижимости и иные юридические особенности сделки, разъяснит последствия заключения договора дарения.

После удостоверения договора нотариус самостоятельно направит документы в Росреестр в электронном виде для регистрации перехода права собственности на объект, отмечает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».

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