С 14 декабря детские утренники в Мурманской области могут проходить с участием гостей, но с соблюдением действующих ограничений

Детские утренники и новогодние представления в Кольском Заполярье состоятся с участием гостей с соблюдением всех ограничительных мер во избежание резкого прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией, ОРВИ и сезонным гриппом. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Тема, которая точно волнует всех родителей, – это детские утренники. Прекрасно понимаем, что по праздникам все скучают. Поэтому новогодние представления для детей состоятся. Но на утренниках может присутствовать только один представитель от ребёнка – такое ограничение нам придётся сохранить. Сами же мероприятия можно будет проводить в рамках одной группы в детском саду, либо одного класса в школе. Ровно такие же ограничения действовали и в предыдущие периоды», – отметил глава региона.

Андрей Чибис добавил, что соответствующее постановление вступает в силу с 14 декабря, сообщает региональное Министерство информационной политики.