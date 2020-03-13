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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.20 07:15

С 14 марта в Мурманской области вводится запрет на проведение массовых мероприятий с участием представителей неблагополучных по коронавирусу стран

В Мурманской области с нуля часов 14 марта вводится запрет на проведение массовых мероприятий – деловых, культурных, спортивных – с участием иностранцев, которые менее 14 дней пребывали на территории России. Такое заявление сделал губернатор Андрей Чибис по итогам работы межведомственного оперативного штаба по вопросу эпидемиологической безопасности населения Мурманской области. На заседании штаба также принято решение об отмене организованных поездок делегаций в страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Глава региона подчеркнул, что принятые меры направлены на минимизацию рисков появления и распространения новой коронавирусной инфекции на территории области, и призвал жителей воздержаться от посещения иностранных государств, в том числе приграничных стран – Финляндии и Норвегии.

Граждане, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. За нарушение условий карантина предусмотрено наказание в соответствии со ст. 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

«По возвращении из иностранных государств гражданам будет выдаваться уведомление и постановление Главного государственного санитарного врача по Мурманской области с предупреждением о том, что необходима обязательная самоизоляция в течение 14 дней. За нарушение карантина наступает административная, а в случае заражения третьих лиц – уголовная ответственность. Это штраф до 80 тысяч рублей и до 5 лет лишения свободы», – подчеркнул губернатор.

Областным управлением Роспотребнадзора организована «горячая линия» для передачи жителями Мурманской области сведений о месте, датах пребывания и возвращения из-за границы. По телефону (8152) 39-99-99 также можно получить консультацию специалистов ведомства по вопросам профилактики заболевания, оформления листков нетрудоспособности и другим.

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