С 14 по 20 ноября в Мурманске пройдёт XIV международный кинофестиваль «Северный характер»

В этом году жюри предстоит отсмотреть 95 работ, снятых в России, Иране, Индии, Кыргызстане, Казахстане и Швеции. Впервые в конкурсной программе фестиваля будут представлены сериалы. По традиции в программу вошли полнометражные ленты, причём часть из них снималась в нашем регионе.

Фильмом открытия кинофестиваля станет документальная лента «Арктик-джаз», созданная мурманскими кинематографистами и посвященная истории местного джазового фестиваля. Завершится фестиваль показом фильма «На выдохе», который снимался в прошлом году в Мурманской области и стал одним из победителей конкурса кинорибейтов от регионального правительства. Действие фильма происходит в Мурманске, и большая часть кадров снималась в столице региона. Показы полнометражных фильмов и первых серий сериалов начнутся уже с 16 ноября в кинотеатре «Мираж Синема», в то время как в общероссийский прокат лента выйдет 1 декабря.

Короткометражные и документальные фильмы из конкурсной программы можно будет увидеть в дни фестиваля с 14 по 20 ноября в мурманских музеях и библиотеках. Основные показы пройдут в областном Дворце культуры и народного творчества имени Кирова, всего таких площадок будет 15, включая уличный кинотеатр на площади Пять Углов.

Для тех, кто мечтает снимать документальное кино, подготовлена большая образовательная программа. «Мастерская документального кино» будет состоять из шести мастер-классов, их проведут члены жюри, а также московские кинематографисты, которые планируют в следующем году снимать в нашем регионе несколько сериалов.

В рамках кинофестиваля также пройдет традиционной форум – 19 ноября представители властей региона и киноиндустрии обсудят, как сделать так, чтобы публика смотрела фильмы, снятые в российских регионах, в том числе и местными авторами.

Как сообщает региональное Министерство культуры, фестиваль «Северный характер» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области, а также входит в культурную программу плана мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. В прошлом году международный кинофестиваль «Северный характер» посмотрели офлайн более 10 тысяч человек в трех странах мира – России, Норвегии и Швеции. А онлайн фестиваль набрал свыше 50 тысяч просмотров. Гран-при кинофестиваля получил фильм «Купе номер 6».

Подробная программа – в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/northern_character