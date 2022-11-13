С 14 по 20 ноября в Мурманске пройдёт XIV международный кинофестиваль «Северный характер»«Арктикуголь» планирует в 2023 году создать центр обслуживания морских судов в порту Лонгйир (Шпицберген)
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.22 12:00

С 14 по 20 ноября в Мурманске пройдёт XIV международный кинофестиваль «Северный характер»

В этом году жюри предстоит отсмотреть 95 работ, снятых в России, Иране, Индии, Кыргызстане, Казахстане и Швеции. Впервые в конкурсной программе фестиваля будут представлены сериалы. По традиции в программу вошли полнометражные ленты, причём часть из них снималась в нашем регионе.

Фильмом открытия кинофестиваля станет документальная лента «Арктик-джаз», созданная мурманскими кинематографистами и посвященная истории местного джазового фестиваля. Завершится фестиваль показом фильма «На выдохе», который снимался в прошлом году в Мурманской области и стал одним из победителей конкурса кинорибейтов от регионального правительства. Действие фильма происходит в Мурманске, и большая часть кадров снималась в столице региона. Показы полнометражных фильмов и первых серий сериалов начнутся уже с 16 ноября в кинотеатре «Мираж Синема», в то время как в общероссийский прокат лента выйдет 1 декабря.

Короткометражные и документальные фильмы из конкурсной программы можно будет увидеть в дни фестиваля с 14 по 20 ноября в мурманских музеях и библиотеках. Основные показы пройдут в областном Дворце культуры и народного творчества имени Кирова, всего таких площадок будет 15, включая уличный кинотеатр на площади Пять Углов.

Для тех, кто мечтает снимать документальное кино, подготовлена большая образовательная программа. «Мастерская документального кино» будет состоять из шести мастер-классов, их проведут члены жюри, а также московские кинематографисты, которые планируют в следующем году снимать в нашем регионе несколько сериалов.

В рамках кинофестиваля также пройдет традиционной форум – 19 ноября представители властей региона и киноиндустрии обсудят, как сделать так, чтобы публика смотрела фильмы, снятые в российских регионах, в том числе и местными авторами.

Как сообщает региональное Министерство культуры, фестиваль «Северный характер» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Мурманской области, а также входит в культурную программу плана мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. В прошлом году международный кинофестиваль «Северный характер» посмотрели офлайн более 10 тысяч человек в трех странах мира – России, Норвегии и Швеции. А онлайн фестиваль набрал свыше 50 тысяч просмотров. Гран-при кинофестиваля получил фильм «Купе номер 6».

Подробная программа – в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://vk.com/northern_character

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...Домашнему насилию нет оправдания! БУДЬ ДОБРЕЕ КО МНЕ...
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
04.11.22 18:00
Суть короко: в СССР Минрыбхоз был обязан обеспечить население рыбой, в России не так...
Комментарий к новости:Комитет ГД подготовил ко второму чтению проект о росте ставок сбора за вылов биоресурсов
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", патриот
03.11.22 19:27
Добрый вечер, Д. О. Вернер и все жители земли Кольской, коллеги по работе и общей борьбе МБОУ Кольского Заполярья. Я, Юлия Бурак (Смирнова), заместитель директора по dоспитательной (идеологической) ра
Комментарий к новости:Иллюзий не осталось: за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза
Ольга
03.11.22 03:40
Голосую за село Минькино
Комментарий к новости:Жители Мурманской области могут выбрать населённые пункты, где в 2023 году появятся мобильная связь и интернет
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире21:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)21:30«Милый друг». Художественный фильм (12+)23:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)«Большая проблема»: Росрыболовство призвало к регулированию цен рыбной продукции-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел почти на 1,03 рубля, евро укрепилось почти на 54 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС на 16,5% увеличила выработку электроэнергии в октябре-PRO ЖКХ (18+)Систему мониторинга уборки территорий Мурманской области (СМУТ) основательно доработали-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Евгений Никора: проект бюджета на 2023 год «осторожный, но скорее оптимистичный», а значит – реалистичный
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Семь вопросов и семь ответов об обеспечении денежным довольствием мобилизованных граждан, а также военнослужащих срочной службы
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика