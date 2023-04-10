С 15 апреля до 31 мая: во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства в Мурманской области примут участие 61 территория и дизайн-проект

61 территория и дизайн-проект в Мурманской области примут участие во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства с 15 апреля до 31 мая. Об этом сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис.

«Это территории и дизайн-проекты в Мурманске, Коле, Мурмашах, Оленегорске, Мончегорске, Ревде, Апатитах, Кировске, Кандалакше, Полярных Зорях, Алакуртти, Ковдорском и Печенгском округах, ЗАТО Александровск, Североморске, Видяево и Заозерске. Приглашаю северян в возрасте от 14 лет принять участие и выбрать объекты благоустройства», – обратился Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в прошлом году свои голоса отдали более 53-х тысяч северян. Благодаря активности жителей с 2021 года благоустроены: площадь Двух Капитанов с детской площадкой и площадкой отдыха по улице Лунина в Полярном; общественная территория по ул. Пушкина в Полярных Зорях; сквер по ул. Первомайской в Кандалакше; сквер горбольницы с детской игровой площадкой «Доктор Айболит» в Кировске; сквер «Надежда» в Оленегорске; территория на улице Жемчужной в Апатитах; 4 территории в Мурманске.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, глава региона также напомнил, что на базе Единого волонтёрского центра продолжается формирование команды волонтёров, которые будут оказывать помощь жителям в процессе голосования и рассказывать об объектах благоустройства. Регистрация доступна по ссылке.