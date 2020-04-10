С 15 апреля Минвостокразвития запускает отбор инвестпроектов в Арктике для субсидий на инфраструктуру

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики запускает отбор инвестпроектов в Арктике для последующего предоставления субсидий на инфраструктуру, сообщил замглавы ведомства Александр Крутиков на своей странице в «Facebook». «Отбор пройдёт с 15 апреля по 1 июня. В сравнении с аналогичным механизмом на Дальнем Востоке требования к инвесторам и проектам снижены, а предельный объём инвестиций увеличен в два раза», - пишет он.

Согласно приказу Минвостокразвития, который также публикует Крутиков, информация о проведении отбора инвестиционных проектов будет размещена на сайте Минвостокразвития, в том числе утвержденные ведомством методологические рекомендации по порядку оформления и подачи документов.

Напомним, Президент РФ 18 марта подписал закон о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике. Эти преференции начали исчисляться с 1 апреля - их могут получить четыре вида нефтегазовых проектов.

Для проектов добычи на шельфе утверждены льготы для четвертой категории новых морских месторождений: НДПИ - 5% для нефти и 1% для газа в течение 15 лет промышленной добычи.

Для СПГ-проектов и газохимии принята нулевая ставка НДПИ в течение 12 лет с момента поставки первой партии продукта. Нулевая ставка будет применяться до достижения накопленного объёма добычи газа 250 млрд кубометров либо в течение 12 лет с даты продажи первой партии товаров. Данная льгота будет распространяться исключительно на новые производственные мощности, введенные в эксплуатацию после 1 января 2022 года. Преференциальный режим по НДПИ будет применяться только к участкам недр, расположенным севернее Северного полярного круга в границах Архангельской области, Республики Коми, ЯНАО, Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Чукотского и Ненецкого автономного округа.

Закон вводит льготы для месторождений на суше в новых нефтегазовых провинциях Арктики - это распространение режима НДД от добычи углеводородного сырья на участки недр, расположенные полностью или частично севернее 70-го градуса северной широты в границах Красноярского края, республики Саха и Чукотского автономного округа. Главным образом, это распространение режима НДД на Таймырский полуостров, где может сформироваться новая нефтегазовая провинция, если соответствующие ресурсы углеводородного сырья там будут подтверждены.

Также закон предоставляет налоговый вычет по НДПИ при добыче нефти на участках недр для Ванкорского кластера, который осваивает «Роснефть». Льготы предоставляются при инвестициях в промышленную и социальную инфраструктуру на Таймыре. При цене на нефть выше базовой компания вправе будет получить вычет по НДПИ в размере соответствующих затрат на инфраструктуру. При этом инфраструктурные объекты должны будут быть введены в эксплуатацию до 1 января 2030 года. Налоговый вычет применяется с первого числа налогового периода, в котором вступили в силу рассматриваемые нормы, до истечения 120 налоговых периодов (10 лет) с начала применения налогового вычета.

Экономическая поддержка осуществляться на всей территории Арктической зоны, без создания отдельных территорий развития или экономических зон. Льготы смогут получить только новые инвестиционные проекты, и их максимальный объем не должен превышать 25% от осуществленных инвестиций. Минимальная сумма инвестиций в проект - 1 млн рублей.