С 15 августа будет открыта летне-осенняя и осенне-зимняя охота на водоплавающую, болотно-луговую и боровую дичь

Сроки охоты на водоплавающую, болотно-луговую дичь с 15 августа по 15 ноября2020 года, на боровую дичь - с 15 августа текущего года по 28 февраля 2021 года.

Приём заявлений и выдача разрешений будет осуществляться МПР Мурманской области строго по предварительной записи. Предварительная запись осуществляется в дни выдачи разрешений с 9.00 до 10.00 по нижеуказанным телефонам согласно графику, начиная с 5 августа. Выдача разрешений осуществляется в дни выдачи - с 10.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00.

Дни выдачи разрешений указаны в графике и доступны по ссылке:

https://mpr.gov-murman.ru/activities/okhotniche-khozyaystvo/grafik-vydachi-razresheniy/

Адреса выдачи разрешений и телефоны для записи:

г. Мурманск, пр. Кольский, 1, телефон 48-68-41;

г. Кандалакша, ул. Советская, 14, телефон +7-921-036-53-91;

г. Кировск, ул. Ленина, 18 (вход с торца), телефон +7-921-036-49-15;

пгт. Умба, ул. Северная, 23, телефон +7-921-036-52-19;

с. Ловозеро, ул. Школьная, 4, телефон +7-921-036-48-79;

г. Ковдор, ул. Слюдяная, 2/2, кв. 15,телефон +7-921-036-51-02.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, постановлением правительства от 04.04.2020 № 175-ПП утверждены правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, находящимися на территории Мурманской области.

Приём граждан будет осуществляться при наличии документа, удостоверяющего личность, регистрации по месту жительства, заполненной формы пояснения (приложение № 5 к 175-ПП от 04.04.2020) при строгом использовании гражданами средств индивидуальной защиты (маски).