С 15 августа гражданам гарантируют право использовать материнский капитал для оплаты обучения детей у индивидуальных предпринимателей

Федеральный закон от 04.08.2022 № 361-ФЗ уточняет, что получатели сертификата на материнский капитал могут подать заявление с просьбой направить средства материнского капитала (или их часть) на получение ребёнком образования не только в организации, но и у индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности.

Поправка вступила в силу 15 августа, сообщает Министерство юстиции Мурманской области.