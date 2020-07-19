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Мурманская область. Арктика (16+)19.07.20 08:00

С 15 августа по 20 сентября состоится рейс по поставке мороженой рыбопродукции с Дальнего Востока в Санкт-Петербург

16 июля ФГУП «Атомфлот» и АО «Совфрахт» подписали контракт на поставку мороженой рыбной продукции в контейнерах по маршруту Мурманск –Тикси – Петропавловск-Камчатский – Мурманск – Санкт-Петербург. Груз доставит единственное в мире транспортное судно с ядерной энергетической установкой «Севморпуть». Рейс состоится в период с 15 августа по 20 сентября этого года.

«Для снижения себестоимости перевозки рыбной продукции и повышения экономической эффективности использования судна нами проводится работа по организации перевозки грузов широкой номенклатуры в восточном направлении с пунктами назначения как в акватории Северного морского пути, так и в Дальневосточном регионе, - отмечает генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В прошлом году атомный контейнеровоз «Севморпуть» обеспечил первую доставку рыбной продукции с Дальнего Востока в Санкт-Петербург. Опыт – успешный. Мы в полном объёме выполнили контрактные обязательства».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», планируется, что помимо рефрижераторных контейнеров на борт судна могут быть погружены различные штучные грузы, металлопродукция всех разновидностей, подвижная техника, железобетонные изделия и конструкции, контейнеры, тарно-штучные грузы, грузы в транспортных пакетах, крупногабаритные и тяжеловесные грузы. Партнёры ФГУП «Атомфлот» работают над поиском и привлечением грузовладельцев, заинтересованных в морской перевозке по Северному морскому пути. Это позволит снизить себестоимость перевозки мороженой рыбопродукции.

Данный рейс будет выполнен в рамках исполнения поручения Президента России от 7 июня 2020 года о проработке вопроса снижения стоимости рыбной продукции путем уменьшения затрат на ее доставку из регионов Дальнего Востока в Европейскую часть России, используя Северный морской путь.

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