С 20 часов 11 декабря до 15 января 2021 года разрешён въезд в Апатиты и Кировск северянам, имеющим регистрацию по месту жительства (пребывания) на территории Мурманской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис в ходе брифинга, посвященного ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе.

Возобновляется движение пригородных поездов по маршрутам «Апатиты – Мурманск», «Кандалакша – Апатиты», «Пояконда – Кандалакша», пассажир сможет приобрести билет при предъявлении паспорта с пропиской или регистрацией. Условие действует при покупке билетов на междугородние автобусы в Апатиты и Кировск. При въезде автомобильным транспортом необходимо также предъявить паспорт.

Северяне, которые приезжают по рабочей необходимости, должны оформить электронный пропуск.

Вместе с тем, вводятся ограничения на посещение Мурманской области жителями других регионов. С 15 декабря остановлено бронирование на новогодние каникулы в Мурманской области для туристов.

«Те, кто уже оформил бронь, должны будут привезти с собой две справки – о наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и справку об эпидокружении, её также называют справкой «о контактах», подтверждающую, что человек не находился в непосредственной близости с больными инфекционными заболеваниями на протяжении определенного периода», – отметил Андрей Чибис.

Отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и справка о контактах потребуются гостям Мурманской области при заселении в гостиницы, хостелы, гостевые дома, мини-гостиницы, базы отдыха или арендованное жильё с 25 декабря по 15 января на территориях муниципальных образований город Кировск, Апатиты, Полярные Зори с подведомственными территориями, Кандалакшский район, Терский район, Ловозерский район, сельское поселение Териберка Кольского района.

Отрицательный тест и справка должны быть у всех туристов, прилетающих в Мурманскую область с 25 декабря по 15 января.

Кроме того, будет отменён ранее анонсированный поезд Москва-Апатиты, который был запланирован с 28 декабря, сообщает региональное Министерство информационной политики.