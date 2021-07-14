С 15 июля МФЦ региона будут принимать заявления о включении в список лиц, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера

С 15 июля многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенные на территории Мурманской области, начнут принимать от граждан заявления о включении в список лиц, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера.

В феврале 2020 года был принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». Учёт лиц, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера, осуществляется через список, формируемый Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).

Как утверждают инициаторы данного закона, единый перечень граждан, относящихся к коренным и малочисленным народам Севера, поможет соблюдать их права и гарантии, позволит упростить механизм их реализации, в том числе право на традиционное природопользование.