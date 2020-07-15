С 15 июля субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за субсидией на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции

Постановлением правительства РФ от 02.07.2020 № 976 утверждены Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Размер субсидии определяется как сумма средств на расходы, осуществляемые в целях проведения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включающая первоначальные расходы в фиксированном размере 15000 рублей и текущие расходы, рассчитываемые как произведение 6500 рублей на количество работников в мае 2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен сумме первоначальных расходов и составляет 15000 рублей.

Количество работников получателя субсидии определяется Федеральной налоговой службой на основании полученных от Пенсионного фонда Российской Федерации данных из отчетности по форме СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», представленной получателем субсидии в соответствии с порядком и сроками, которые установлены законодательством Российской Федерации.

Для получения субсидии получатель направляет заявление в налоговый орган в период с 15 июля по 15 августа 2020 года (включительно).

Условия для включения получателя субсидии, относящегося к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, в реестр получателей субсидий определены в Правилах, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 02.07.2020 № 976.

Аналогичные правила распространяются и на получателя субсидии, относящегося к категории социально ориентированных некоммерческих организаций.

Субсидия предоставляется единоразово на безвозмездной основе в целях частичной компенсации затрат получателей субсидий, связанных с проведением в 2020 году мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.