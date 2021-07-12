В Мурманской области с 1 августа стартует программа получения гектара в безвозмездное пользованиеК рождению первенца россияне мечтают накопить в среднем 700 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.07.21 11:00

С 15 июля вводятся новые меры поддержки бизнеса в ЗАТО

В Мурманской области с 15 июля вводятся дополнительные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, отметив, что соответствующее решение было принято по итогам встреч с представителями регионального бизнес-сообщества.

«С 15 июля вводим дополнительную меру поддержки для предпринимателей, ведущих бизнес на закрытых территориях. Это льготный микрозайм под 4% сроком до трёх лет», – сказал глава региона. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сумма микрозайма на пополнение оборотных средств составит до 2 млн рублей, на инвестиционные цели – до 3 млн рублей. При этом залог по кредиту будет составлять 50%, а не 100%, как для остальных получателей.

Кроме того, Андрей Чибис напомнил, что правительство РФ утвердило программу льготного кредитования на создание объектов туристской инфраструктуры. Кредиты на строительство и реконструкцию отелей и многофункциональных комплексов, пригодных для проживания туристов, будут предоставляться по ставке от 3 до 5% годовых на срок до 15 лет.

«Прошу провести разъяснительную работу с предпринимателями Мурманской области, чтобы все понимали и знали, как воспользоваться новыми мерами поддержки», – подытожил губернатор.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Ольга
01.07.21 21:17
Уважаемый Евгений Викторович! Большое спасибо за благоустройство на улице К. Орликовой! Надеюсь, что все дороги на ней будут отремонтированы, как и планировали. Но у жителей домов возле строящегося д
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Ольга
26.06.21 11:19
Ввезите уже однокомпонентную вакцину! Многие не хотят 2 раза прививаться, времени нет! Хотите больший охват привитых-нужна однокомпонентная.
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Светлана Диденко раскрывает секреты российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2
Юлия
26.06.21 00:00
Приезжайте в Полярный, здесь технологии невероятные... То, что срезали, заново растопили и заляпали снова .... Вкривь и вкось... Стыдоба... Рука руку моет.... В нашем городе дороги ужасные... Каждый г
Комментарий к новости:На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечено увеличение цен на картофель на 22,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 47 копеек, доллар окреп почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 4500 млн кВт·ч электроэнергии за первое полугодие 2021 года-PRO ЖКХ (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Тарифную «конституцию» готовят для России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика