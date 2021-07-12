С 15 июля вводятся новые меры поддержки бизнеса в ЗАТО

В Мурманской области с 15 июля вводятся дополнительные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, отметив, что соответствующее решение было принято по итогам встреч с представителями регионального бизнес-сообщества.

«С 15 июля вводим дополнительную меру поддержки для предпринимателей, ведущих бизнес на закрытых территориях. Это льготный микрозайм под 4% сроком до трёх лет», – сказал глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сумма микрозайма на пополнение оборотных средств составит до 2 млн рублей, на инвестиционные цели – до 3 млн рублей. При этом залог по кредиту будет составлять 50%, а не 100%, как для остальных получателей.

Кроме того, Андрей Чибис напомнил, что правительство РФ утвердило программу льготного кредитования на создание объектов туристской инфраструктуры. Кредиты на строительство и реконструкцию отелей и многофункциональных комплексов, пригодных для проживания туристов, будут предоставляться по ставке от 3 до 5% годовых на срок до 15 лет.

«Прошу провести разъяснительную работу с предпринимателями Мурманской области, чтобы все понимали и знали, как воспользоваться новыми мерами поддержки», – подытожил губернатор.