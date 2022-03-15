С 15 марта «ковидный» роддом в Мурманске закрывается на заключительную дезинфекцию

С 15 марта акушерский стационар в Мурманске, работавший с пациентами с коронавирусной инфекцией, закрывается на заключительную дезинфекцию. Дальнейшие сроки работы будут зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Медицинскую помощь беременные пациентки с положительным тестом на коронавирус будут получать в инфекционном отделении Мурманского областного клинического многопрофильного центра (ул. Володарского, д. 18). Там же у пациенток примут роды.

«В отделении лечатся пациенты с COVID-19. Все необходимые меры по маршрутизации пациентов внутри учреждения, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, учтены», – уточнили в региональном Минздраве.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, родильный дом №3 с 24 апреля 2020 года был перепрофилирован для оказания медицинской помощи пациенткам акушерско-гинекологического профиля с COVID-19. За время работы медицинскую помощь оказали 816 пациенткам акушерско-гинекологического профиля и 253 новорожденным. Принято 156 родов, из них 3 двойни и 1 тройня. Родился 161 ребёнок. За указанный период не было перинатальных и материнских потерь. Кроме того, оказана медицинская помощь 733 пациенткам неакушерского профиля с новой коронавирусной инфекцией.