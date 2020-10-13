С 15 октября по 16 ноября вновь запускают электричку «Кандалакша – Мурманск – Кандалакша»

АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, что в связи с завершением строительства железнодорожного моста через реку Кола с 15 октября по 16 ноября возобновляется движение пригородных поездов по маршруту Кандалакша – Мурманск – Кандалакша.

Поезд № 6368 (по пятницам и воскресеньям) отправляется из Кандалакши в 6.00, поезд № 6367 (по пятницам и воскресеньям) – из Мурманска – в 17.20.

В этот период пригородные поезда № 6341 и 6342 сообщением Апатиты – Кандалакша – Апатиты не будут курсировать по пятницам и воскресеньям.