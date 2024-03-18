С 15 по 17 марта стадион «Строитель» в Мурманске принимал соревнования по хоккею с мячом в рамках 89-го Праздника Севера

В борьбе за «золото» Полярной Олимпиады на лед вышли хоккеисты из Мурманска, Мончегорска, Москвы и Северодвинска.

По завершению турниров первое место заняла команда «Форель» из Москвы. Второе место – у сборной Мурманска. На третьем месте – Кольская ГМК из Мончегорска.

Следующие игры в рамках 89-го Праздника Севера команды сыграют 13-14 апреля в формате мини-хоккея с мячом.

Фото: https://gov-murman.ru