С 15 по 17 сентября проходят Российские дни леса

Надо отметить, что эти мероприятия проходят в преддверии Дня работника лесного хозяйства, который в нашей стране будут отмечать 18 сентября. Не обошли эту дату и специалисты Мурманскстата, которые подготовили необычную диаграмму и информацию по нашему региону.

Леса – это лёгкие нашей планеты. Площадь лесных земель Мурманской области составляет более 10 миллионов гектаров.

В 2021 году в результате пожаров погиб 41 гектар лесных земель. Большую часть восстановительных работ занимало содействие естественному лесовосстановлению ‒ 77 процентов, а на долю искусственного приходилось 23 процента.

Во время Российских дней леса по всей стране традиционно проводятся массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса.